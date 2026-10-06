La troisième place nationale obtenue par l’AICAC de Blangy-le-Château, dans la catégorie des unions commerciales de communes de moins de 10 000 habitants, récompense une démarche collective portée dans une commune d’environ 900 habitants. Mais au-delà du cas de cette association, le résultat illustre un enjeu très concret pour les territoires voisins de Seine-Maritime : comment maintenir une activité commerciale structurée dans les petites communes ?

Sur son périmètre seinomarin, la CCI Seine Estuaire accompagne déjà 35 associations de commerçants dans 25 villes, villages ou centres-bourgs. Son réseau des Ambassadeurs du Commerce rassemble par ailleurs environ 1 350 commerçants et propose des opérations communes destinées à générer des achats dans les commerces locaux. En avril 2026, plus de 8 000 euros de chèques-cadeaux locaux étaient notamment mis en jeu dans une opération réunissant plusieurs communes, dont Fécamp, Criquetot-l’Esneval, Goderville, Saint-Romain-de-Colbosc ou encore Angerville-l’Orcher.

Des moyens mutualisés pour les centres-bourgs

La question ne se limite toutefois pas à l’animation commerciale. À Étretat, Criquetot-l’Esneval et Saint-Romain-de-Colbosc, la CCI Seine Estuaire a mis en place un manager de commerce intervenant une journée par semaine dans chacune des communes. Le dispositif bénéficie d’un financement partagé entre la CCI, les collectivités et des fonds européens LEADER. Sa mission porte notamment sur la structuration des associations, le suivi de la vacance commerciale et l’accompagnement des projets d’implantation.

L’expérience de Blangy-le-Château donne ainsi un éclairage national à une problématique déjà traitée en Seine-Maritime : pour les petites communes, l’organisation collective devient aussi un outil de gestion économique du centre-bourg, avec des enjeux directs pour les commerçants, les consommateurs et les locaux commerciaux.