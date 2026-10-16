Soissons : le programme Sport Handicap se poursuit jusqu’en décembre

Après le golf, l’aisance aquatique et le yoseikan budo, quatre nouvelles disciplines sont au programme jusqu’en décembre : le multisport, l’escalade, l’escrime et le tennis. Le dispositif s’adresse aux personnes en situation de handicap visuel, moteur ou mental. Les séances sont adaptées aux besoins et aux capacités de chacun afin de permettre aux participants de découvrir différentes pratiques sportives dans de bonnes conditions.

Multisport, escalade, escrime et tennis au programme

Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 16 octobre, de 14 h à 16 h, au gymnase Ferary, rue Marcel-Paul, pour une séance de multisport. Le vendredi 6 novembre, les participants pourront s’initier à l’escalade à l’espace Claude-Parisot, avenue du Mail. Une séance d’escrime est ensuite prévue le 20 novembre, de 14 h à 16 h, à la salle Saint-Waast. Enfin, le programme se terminera le 4 décembre prochain avec une séance de tennis sur les terrains de l’avenue du Mail.

Des séances gratuites sur inscription

La participation est gratuite, mais une inscription préalable est nécessaire auprès du service des Sports de la Ville de Soissons. Avec Sport Handicap, la Ville de Soissons souhaite faciliter l’accès aux activités sportives et permettre aux personnes en situation de handicap de découvrir des disciplines variées, en tenant compte de leurs possibilités et de leurs besoins.



