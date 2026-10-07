La Communauté de communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) participe à la Semaine Bleue du 5 au 9 octobre 2026. Cette édition met l’accent sur les échanges entre générations. L’objectif est de proposer des moments de rencontre entre les personnes âgées, les jeunes et les familles du territoire.



Pilotée par l’Astrolabe, l’opération mobilise plusieurs services de la collectivité. Le centre aquatique Aquasoa, les médiathèques, La Boussole, la Halte Répit Itinérante, la MARPA et les accueils collectifs de loisirs prennent part au programme. Plusieurs associations, dont Atout Lire, Les Petits Poids et Parents&Sens, participent également aux animations.

Des activités dans plusieurs communes

Le programme prévoit une série de rendez-vous destinés à différents publics. Des séances de sport santé et de gym douce côtoieront des jeux de société, des jeux picards et des ateliers cuisine. Des rencontres autour du livre, une exposition artistique, une chasse aux trésors aquatique et des spectacles sont aussi annoncés.



Une partie des activités sera consacrée aux échanges entre seniors et jeunes. Des ateliers réuniront notamment des résidents âgés et des enfants ou adolescents issus des écoles, des collèges et des accueils de loisirs. Ces rendez-vous doivent favoriser le partage d’expériences et les échanges entre les générations.

Les animations sont proposées gratuitement dans plusieurs communes de la CC2SO. Certaines nécessitent toutefois une réservation préalable.