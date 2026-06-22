Thom Browne propose des shorts et des jupes aux hommes de la canicule

Pour supporter la chaleur milanaise, Thom Browne a proposé des jupes et des shorts dans son "jardin", lundi lors de son premier défilé pour la semaine de la mode masculine.

De courts shorts et de longues jupes sous le genou se sont alternées sous des vestes à carreaux, ou à motif brodés d'abeille, de libellule ou de nénuphar, évoquant un jardin anglais (ou américain comme Thom Browne) dans la cour du palais Serbelloni, à deux pas du Quadrilatère de la mode milanais.

Avec leur cravate réglementaire, les mannequins (impassibles) portaient tous des voiles d'apiculteur sur leur canotier.

Certains blazers étaient taillés au-dessus du coude, comme dans le vestiaire féminin, et un "marié" était aussi en short sous son voile de tulle brodée de perles.

Les invités du créateur, son équipe ainsi que les sièges étaient recouverts de frais coton gaufré (seersucker), rayé, blanc et bleu.

L'équipe distribuait de l'eau mais aussi des glaces pour résister aux 35 degrés sans vent mesurés à 16H, dans cette majestueuse cour de graviers, à moitié exposée au soleil. La bise se faisait à distance pour ne pas mélanger les sueurs, et le public tentait de se rafraîchir avec de petits ventilateurs électriques.

Le styliste a présenté "une évolution de son identité fondatrice, rafraichie pour le printemps, réinterprétée pour Milan", une "vision 2027 des codes du +preppy+ américain", a expliqué dans un communiqué la marque du groupe Zegna.

"Le tailoring classique s’allège à travers des laines fraîches (...) des cotons à armure ouverte, des piqués de laine à carreaux graphiques, des cachemires légers", et les couches portées en dessous "se font tout aussi légères : chemise en popeline aux cols et poignets contrastés, amovibles, superposées à de fines mailles de coton", a précisé la marque.

Après avoir fait défiler quelques sacs en forme de chien, le styliste connu pour son humour décalé est lui-même venu saluer sous un masque de grenouille.