Tourissima revient fin janvier dans la Capitale des Flandres

Le voyage est l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons, aller à la rencontre de cultures différentes, goûter à des saveurs inconnues et surtout vivre des expériences inédites. Avec plus de 200 acteurs du tourisme et de l’outdoor réunis, Tourissima Lille est le rendez-vous qui favorise l’émergence d’idées pour une évasion ou une activité nature dans sa région ou à l’autre bout du monde. Plus de 18 000 visiteurs des Hauts-de-France et des territoires limitrophes y sont attendus pour profiter d’offres riches et variées répondant aux attentes de chacun.

«Véritable temps fort du tourisme dans les Hauts-de-France, Tourissima invite chaque année les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations et à imaginer leurs prochaines escapades. Dans une ambiance festive, le salon réunit les professionnels du voyage, des destinations et des passionnés autour d’une même envie : faire naître l’inspiration et donner vie aux projets de voyage. Conseils d’experts, rencontres, découvertes et animations rythmeront cette nouvelle édition placée sous le signe de l’évasion et du partage» témoigne Christel Marzullo, directrice des Salons du Tourisme.

Contrecarrer les hautes températures

Les modifications climatiques et les différentes canicules de 2026 incitent les voyageurs à reconsidérer leurs vacances sous un autre angle : départs hors saison, destinations moins impactées par la chaleur, activités matinales ou nocturnes, sites d’activités ou culturels plus frais… En 2027, Tourissima et ses exposants proposeront de nombreuses offres pour contrecarrer les hautes températures, mais aussi des idées pour partir en basse saison. Avec ses forêts denses, ses cours d’eau et ses expériences souterraines, la Wallonie invitera à composer un séjour aux nuits rafraichies sans renoncer au dépaysement. Les voyageurs s’aventureront dans les fraîches forêts françaises, telles que la forêt domaniale de Loches (Office de tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire) ou le Parc National des Forêts qui propose de nombreuses activités pédagogiques et ludiques. En Alsace, ils parcourront les chemins forestiers, les sites mémoriaux (la ligne Maginot, à Four à Chaux, ou le Fort de Mutzig) ou les anciennes mines (mine d’Argent Tellure). Ils prendront de la hauteur à Montgenèvre (Hautes-Alpes) avec Hugo International / Vivreva lors d’un séjour tout compris.

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