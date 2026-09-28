Donald Trump a confirmé dimanche qu'il devait dîner le soir même avec le patron de la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, Dario Amodei, qu'il a qualifié de "très respecté", après des mois de conflit ouvert entre son administration et l'entreprise.

"Ce soir, je dîne avec le patron d'Anthropic", a déclaré le président à la presse à son arrivée sur la base militaire d'Andrews, près de Washington, précisant que le repas aurait lieu à 22H00 (02H00 GMT lundi). "Ce sont de longues journées, mais je semble tenir le coup", a-t-il plaisanté.

Ce serait la première rencontre seul à seul entre les deux hommes, selon le site Axios et la chaîne CNBC.

Le retour de Dario Amodei à la Maison Blanche survient deux jours après qu'une cour d'appel fédérale a validé la décision du Pentagone de classer Anthropic comme un "risque pour la chaîne d'approvisionnement", ce qui interdit à l'armée américaine d'utiliser ses modèles.

La start-up s'était fait sanctionner par l'administration Trump après avoir refusé en février que ses outils servent à des armes entièrement autonomes ou à la surveillance de masse intérieure. Donald Trump avait balayé les réserves éthiques émises par l'entreprise, qualifiant ses dirigeants de "cinglés de gauche".

Donald Trump raillait encore Dario Amodei mi-septembre, l'accusant de "faire semblant d'être un +parfait petit ange+" après l'appel du patron d'Anthropic à ralentir le développement de l'IA compte-tenu des risques de perte de contrôle de cette technologie.

Malgré les inquiétudes croissantes de l'industrie elle-même, le gouvernement américain estime que les principaux acteurs du secteur - OpenAI, Anthropic, Google et Meta - ne peuvent pas se permettre de ralentir, de peur que la Chine ne prenne l'avantage.

Dario Amodei était absent jeudi du dîner d'Etat offert au président chinois Xi Jinping en présence de la plupart des grands dirigeants américains de l'IA, dont son grand rival Sam Altman, le patron d'OpenAI.

Donald Trump et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, doivent recevoir mardi les principaux patrons américains de l'IA.