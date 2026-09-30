Les étudiants de l’Université de Bourgogne Europe (UBE) pourront rencontrer directement des représentants de la CPAM et de la CAF lors des "Journées accès aux droits et aux soins", programmées les 6 et 8 octobre 2026. Les rencontres se dérouleront de 11h à 15h, à la Maison de l’Étudiant à Dijon.





Des échanges avec la CPAM et la CAF





La première journée sera consacrée à la CPAM, tandis que la seconde permettra aux étudiants de rencontrer des représentants de la CAF. Ces échanges leur donneront l’occasion de poser leurs questions et de faire le point sur leurs droits et leur situation.





Plusieurs sujets pourront être abordés, notamment les droits à l’assurance maladie, la carte Vitale, la mutuelle complémentaire, les prestations familiales ainsi que les aides financières et supplémentaires. L’accompagnement social et santé fait également partie des thématiques proposées.





Les services de l’université présents





Les équipes de l’UBE seront également mobilisées pendant ces deux journées. Le Centre de Solidarité Étudiante (CSE) pourra répondre aux questions concernant l’accompagnement social et les aides financières. Le Service Santé Étudiante (SSE) sera, de son côté, au rendez-vous pour répondre aux questions liées à la santé et à la prévention.





Ces rencontres sont ouvertes à tous les étudiants de l’UBE, qu’ils souhaitent ouvrir leurs droits, actualiser leur situation ou obtenir des réponses à leurs questions. Les étudiants sont invités à venir avec certains documents administratifs, comme une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un RIB, afin de faciliter les démarches.



