Un mois pour découvrir le patrimoine de Lens-Liévin

Visites guidées, ateliers, enquêtes, spectacles, projections ou encore conférences permettront de découvrir autrement les paysages, les bâtiments et les différents éléments qui composent le patrimoine local. Plusieurs communes, associations et partenaires participent à cette programmation. À Bully-les-Mines, le public pourra notamment pousser les portes du château d’eau. Plusieurs visites sont prévues le samedi 3 octobre, à 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30 et 14 h. L’occasion de découvrir l’intérieur de cet équipement et de mieux comprendre son architecture, son histoire et son fonctionnement technique.

Du vidéo mapping à Méricourt et Loos-en-Gohelle

Le patrimoine sera également mis en lumière grâce au Video Mapping Festival. Deux projections sont prévues dans l’agglomération, à Méricourt puis à Loos-en-Gohelle. À Méricourt, le rendez-vous est fixé au vendredi 2 octobre, à la mairie, avec une diffusion en boucle de 20 h à 22 h. Le samedi 3 octobre, les projections se déplaceront à Loos-en-Gohelle. Elles seront visibles à la mairie et à l’église Saint-Vaast, également de 20 h à 22 h. Ces deux soirées permettront de découvrir les bâtiments sous un autre angle, à travers des projections mêlant patrimoine et création visuelle.







