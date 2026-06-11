Une campagne de recrutement médical en Bourgogne-Franche-Comté

L’entreprise annonce 790 recrutements en Bourgogne-Franche-Comté, dont 126 en Saône-et-Loire. Les besoins concernent un large éventail de professions : infirmiers, aides-soignants, médecins urgentistes, pédiatres, radiologues ou encore kinésithérapeutes. Les postes sont proposés sous différentes formes contractuelles, avec environ 460 missions en intérim, 275 en CDD ou CDI, et 55 en CDI intérimaire. À l’échelle nationale, près de 17 000 opportunités sont actuellement ouvertes. Cette dynamique reflète une pression persistante sur les établissements de santé, confrontés à des difficultés de recrutement.

Des besoins qui dépassent le seul secteur médical

Au-delà des métiers hospitaliers, les demandes s’étendent aussi au champ médico-social. Un poste d’accompagnant éducatif et social est par exemple à pourvoir à Charnay-lès-Mâcon en intérim. Selon la direction d’Adecco Medical, les structures de soins ne recherchent pas uniquement des remplacements ponctuels, mais des profils capables de s’intégrer durablement dans des environnements de travail adaptés aux compétences et aux attentes des candidats. L’objectif affiché est d’assurer une meilleure adéquation entre besoins des établissements et parcours professionnels.

Un marché sous tension durable

Ces recrutements illustrent la persistance des difficultés de personnel dans le secteur de la santé, où la diversité des statuts proposés devient un levier d’attractivité. L’enjeu porte autant sur la continuité des soins que sur la stabilisation des équipes dans les territoires.