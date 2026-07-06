Le Centre Hospitalier de Valenciennes (CHV) confirme son engagement en faveur de l'inclusion professionnelle. L'établissement vient de recevoir le Trophée national «Emploi public & handicap», décerné par le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), à l'occasion des 20 ans de l'organisme. Cette distinction récompense près d'une décennie d'actions en faveur du recrutement, de l'accompagnement et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Avec un taux d'emploi de 9,12 % de collaborateurs en situation de handicap, le CHV se situe au-dessus des obligations légales et figure parmi les établissements hospitaliers les plus investis sur ce sujet. L'une des pierres angulaires de cette politique repose sur le développement de l'apprentissage. Six apprentis en situation de handicap sont aujourd'hui accueillis au sein de l'établissement, un niveau inédit. Chaque parcours bénéficie d'un accompagnement individualisé associant maîtres d'apprentissage, équipes de proximité et partenaires spécialisés afin de favoriser une insertion durable.

Faire évoluer les représentations autour du handicap

Au-delà des recrutements, le Centre Hospitalier de Valenciennes souhaite faire évoluer les représentations autour du handicap. L'établissement rappelle que près de 80% des situations de handicap sont invisibles, qu'il s'agisse de maladies chroniques, de troubles psychiques ou encore de troubles cognitifs. Cette politique vise ainsi à créer un environnement de travail plus inclusif et à sécuriser les parcours professionnels.

«Cette distinction récompense avant tout l'engagement quotidien de nos professionnels, de nos tuteurs, de nos partenaires et de nos apprentis», a souligné Nicolas Salvi, directeur général du CHV. «Elle nous encourage à poursuivre notre ambition : faire de l'inclusion un marqueur fort de notre identité et de notre responsabilité d'employeur public». Employant plus de 5 500 professionnels et doté d'un budget supérieur à 550 millions d'euros, le Centre Hospitalier de Valenciennes entend faire de sa politique inclusive un levier d'attractivité, dans un contexte où les établissements de santé restent confrontés à d'importants défis de recrutement.

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