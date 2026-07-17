Le CHU de Rouen continue d'innover et devient le premier établissement de santé normand à réaliser une bronchoscopie assistée par robot grâce à la technologie ION. C'est une nouvelle étape dans la prise en charge du cancer du poumon.

L'intervention a été menée par le Pr Samy Lachkar, responsable de l'unité d'endoscopie respiratoire, avec les équipes de pneumologie, d'anesthésie, du bloc opératoire et d'imagerie médicale. Cette première régionale a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Charles-Nicolle Normandie.

Réalisée sous anesthésie générale, cette technique s'appuie sur la plateforme Ion, développée par Intuitive, qui permet au pneumologue de guider un cathéter ultrafin jusqu'à des nodules pulmonaires très petits ou difficilement accessibles. Cette navigation robotisée améliore la précision des biopsies, tout en limitant le recours à des interventions chirurgicales plus invasives.

Avec près de 53 000 nouveaux cas et plus de 30 000 décès chaque année en France, le cancer du poumon demeure l'un des plus meurtriers. Le développement de technologies favorisant un diagnostic plus précoce constitue donc un enjeu majeur de santé publique.