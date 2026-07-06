Une récompense prestigieuse pour le tiers-lieu Les Bobos à la ferme. Ce lieu, unique en France, installé à La Madelaine-sous-Montreuil, est pensé pour permettre aux familles concernées par le handicap, la maladie ou la perte d’autonomie d’un proche de prendre du repos, de se retrouver et d’accéder à des solutions de répit concrètes, humaines et adaptées. Cette initiative a été récompensée au mois de juin par le Trophée des aidants 2026, remis par l’Association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite de Paris.

Ce sont près de 200 séjours de répit qui y sont organisés chaque année, pour des familles venues de toute la France. De plus, le projet s’est renforcé avec la Maison des Parents Aidants, qui accompagne près de 120 familles par an. La Maison des Parents Aidants propose des temps de rencontre entre parents, du soutien administratif, des ateliers, des activités parents-enfants, du relayage, des loisirs inclusifs et un accompagnement par la pair-aidance professionnelle.

«Mais nous voulons aussi dédier cette distinction aux proches aidants les plus isolés, les plus épuisés, souvent à domicile, parfois sans solution institutionnelle pour leur proche. Celles et ceux qui ne reçoivent pas de trophée, mais qui, chaque jour et souvent chaque nuit, aident sans compter. Cette reconnaissance nous oblige à poursuivre notre travail : faire du répit en milieu ordinaire une réponse mieux reconnue, mieux financée et réellement accessible aux familles», expliquent Elodie et Louis Dransart, les cofondateurs des Bobos à la ferme.