Près d'une centaine de personnes ont rendu hommage dimanche à Cergy (Val-d'Oise) à Pengo Bossio Wangi, victime de l'attaque raciste du 23 octobre dans les Yvelines, marchant sous la pluie pour dire "stop à la haine et au racisme", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Derrière la large banderole noire floquée du portrait de son neveu, un des oncles de Pengo a voulu cette marche blanche "pour faire porter la voix" de son proche décédé.

"En 2026, qu'on soit encore en train de vouloir prouver qu'on est Français, par la couleur de peau, par la religion, par quoi que ce soit... C'est vraiment décevant", déplore l'habitant de Cergy, où réside la branche paternelle de la famille.

Le 23 octobre, Pengo Bossio Wangi, Français noir, jeune espoir des arts martiaux mixtes, a été tué à Trappes (Yvelines) par Kévin Tessier, qui a blessé sept autres personnes, dont plusieurs d'origine africaine ou maghrébine. L'auteur de l'attaque raciste a reconnu avoir "spécifiquement ciblé des personnes (...) de type musulman ou africain ou nord-africain".

"Aujourd'hui, certains membres de ma famille ont peur de sortir. (...) Même en rentrant chez soi, on a peur. Même en allant au travail, on a peur: c'est pas normal", souffle l'oncle de Pengo, engoncé dans une large doudoune noire.

Il appelle l'ensemble des citoyens français à s'inscrire sur les listes électorales et voter car, dit-il, "c'est la seule puissance qu'on peut avoir pour changer la donne, pour stopper certains médias qui prônent la haine et le racisme, certains politiques qui prônent la haine et le racisme, et la division".

A ses côtés, sa soeur Ange-Laure ajoute ne pas vouloir, "du fait qu'il soit enterré depuis le 7 (novembre), que les choses soient enterrées".

La tante de Pengo veut "que justice soit faite" afin que "plus jamais une mère, un père, des frères et sœurs, une tante, un oncle ne puissent pleurer son fils" ou un parent "à cause du fait qu'il soit noir".

Après avoir sillonné le centre-ville de Cergy, le cortège a pris fin sur la place de la mairie, se dispersant au son de la chanson antiraciste de Diam's "Ma France à moi".

Habitant la ville depuis quatre décennies, Sarah Nierfex, 66 ans, pensait "qu'on avait bien évolué dans ce domaine-là".

Militante féministe, la retraitée a participé à cette marche en se déclarant "profondément malheureuse" face au "chaos qui règne en France en ce moment et dont certains partis politiques se servent pour attiser la haine".