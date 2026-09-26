Visite du pape en France : le programme de samedi

Les temps forts de la visite du pape Léon XIV samedi, à Paris et Lourdes, au deuxième jour de sa visite prévue jusqu'à lundi en France.

- A PARIS :

09H00 - Visite à la Maison Bakhita, centre d'accueil et d'accompagnement du diocèse de Paris pour les personnes exilées

10H15 - Rencontre avec des nouveaux et futurs baptisés et des ecclésiastiques à l'Institut catholique de Paris (discours prévu)

15H00 - Messe solennelle en plein air place de la Concorde et aux Champs-Élysées

17H45 - Départ prévu de Paris pour Lourdes

- A LOURDES :

19H05 - Arrivée prévue à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

19H40 - Prière à la grotte du sanctuaire de Lourdes