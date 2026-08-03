Wall Street en hausse, soutenue par la chute du pétrole

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, entamant une semaine chargée en données économiques par une bonne nouvelle sur le front du pétrole, Donald Trump ayant annoncé une reprise des pourparlers avec l'Iran.

Vers 14H05 GMT, le Dow Jones avançait de 1,34%, l'indice Nasdaq prenait 1,18% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,93%.

"De toute évidence, le marché apprécie d'entendre qu'il pourrait y avoir des avancées dans le Golfe, cela est perçu comme une bonne nouvelle", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

Donald Trump a annoncé une reprise du dialogue avec l'Iran lundi, démentie plus tard par Téhéran qui a assuré qu'il n'y avait pas de négociations en cours dans cette guerre enlisée depuis maintenant cinq mois.

Mais les investisseurs n'ont retenu que les paroles du président américain, qui a annoncé ce week-end une pause dans les frappes visant l'Iran.

"La réaction du marché pétrolier a été classique: les cours du brut ont chuté dans un mouvement de soulagement", souligne Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Nous avons déjà entendu ce genre de nouvelles par le passé et cela n'a pas abouti à grand-chose, mais le marché semble toujours optimiste lorsqu'il reçoit ce genre d'informations", estime M. Sosnick.

Les cours du pétrole plus faibles viennent tempérer les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient ainsi que les craintes inflationnistes.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l’État américain à échéance dix ans reculait nettement, à 4,69% vers 14H00 GMT contre 4,73% à la clôture vendredi.

Le coût de la dette reste toutefois bien plus élevé qu'avant les premières frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran fin février.

Amazon à 3.000 milliards

Les derniers développements géopolitiques orientent la place américaine dans une direction haussière alors qu'elle s'apprête à accueillir une importante vague de résultats d'entreprises.

SpaceX, joyau d'Elon Musk, sera particulièrement scruté mardi après clôture puisqu'il s'agira de sa première publication du genre depuis son entrée retentissante à Wall Street en juin.

"Il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette entreprise" qui rassemble les satellites Starlink et le laboratoire d'intelligence artificielle xAI, selon Steve Sosnick. L'action évolue sous son prix initial de cotation, soit un cours divisé par deux depuis son plus haut.

"L'une des choses qui a été très évidente au cours de cette saison des résultats, c'est que les investisseurs sont très prompts à récompenser les bonnes nouvelles et à sanctionner les mauvaises nouvelles", relève M. Sosnick.

Amazon, qui a partagé jeudi soir des performances trimestrielles qui ont enthousiasmé le marché, continuait ainsi de surfer sur cette dynamique, gagnant près de 5%.

La capitalisation du groupe américain a dépassé lundi pour la première fois de son histoire le seuil symbolique de 3.000 milliards de dollars.

Depuis la publication de ses résultats, le cours s'est envolé de plus de 21%, soit un gain d'environ 500 milliards de dollars de valorisation.

Ailleurs à la cote, le site de vente sur internet eBay (-2,66%) et la société Circle (-6,81%), créatrice de la cryptomonnaie USDC, reculaient après une révision à la baisse de leur évaluation par, respectivement, Wells Fargo et Morgan Stanley.

L'indice ISM d'activité manufacturière aux États-Unis pour le mois de juillet est ressorti un peu au-dessus des attentes, atteignant un plus haut depuis mai 2022.

Nasdaq

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