Wall Street: le Nasdaq chute, la tech à nouveau sous pression

L'indice américain Nasdaq, qui rassemble les valeurs technologiques les plus importantes du marché boursier, subit mardi une nouvelle chute avec un fort courant de vente des actions liées à l'intelligence artificielle (IA).

Après avoir perdu plus de 3,50%, le Nasdaq cédait vers 17H05 GMT 2,56%. Dans son sillage, l'indice élargi S&P 500 perdait 1,54%.

Signe de la nervosité des marchés, le Vix surnommé "indice de la peur", est à un plus haut depuis deux mois.

Les experts de Briefing.com pointent un "net renversement de tendance" pour la Bourse de New York, après une ouverture en hausse.

Comme lors de la chute de vendredi, ce sont les entreprises de semi-conducteurs qui subissent les pertes les plus importantes.

Vers 17H05 GMT, la première capitalisation mondiale Nvidia perdait 2,69%, AMD reculait de 7,85%, Broadcom de 4,55%.

Qualcomm et Dell lâchaient chacun plus de 9%.

Le secteur affiche des niveaux de valorisation records et une progression spectaculaire depuis le début de l'année, les investisseurs estimant que le développement de l'IA devrait continuer à leur apporter de nouveaux débouchés.

"La vague de ventes de vendredi, menée par le secteur technologique avec les valeurs des semi-conducteurs en tête, a rappelé, ce qui est rare, que les actions peuvent baisser autant qu’elles peuvent monter", souligne David Morrison, de Trade Nation.

Pour Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, cette chute était "saine" après une progression quasi continue des indices américains.

La tech fait face à la fois à d'importantes prises de bénéfice et à la perspective d'introductions en Bourse massives qui attirent toute l'attention du marché.

SpaceX doit notamment faire ses premiers pas sur le Nasdaq vendredi pour la plus importante opération du genre de l'histoire.

Les géants de l'IA Anthropic et OpenAI ont eux aussi déposé un dossier d'introduction en Bourse.

"La concentration" de ces arrivées "d'une telle ampleur sur une période aussi courte constituera un test décisif de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs technologiques à forte croissance", note Fiona Cincotta, du courtier StoneX.

"Les grands investisseurs institutionnels pourraient devoir réaffecter des capitaux provenant de leurs portefeuilles existants" pour y participer, souligne-t-elle, de quoi renforcer certaines cessions d'actifs.

Mardi, le marché est aussi mis sous pression par un regain de tensions géopolitiques, Donald Trump promettant de "répliquer" après que "les Iraniens ont abattu" un hélicoptère américain.

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