Wall Street termine la semaine en petite baisse

La Bourse de New York a terminé en léger repli vendredi, mais est parvenue à limiter ses pertes, les investisseurs opérant une rotation hors des grands noms des semi-conducteurs au profit d'autres secteurs.

L'indice Nasdaq a perdu 0,24%, tandis que le Dow Jones (-0,09%) et l'indice élargi S&P 500 (-0,05%) ont terminé près de l'équilibre.

"C'est une clôture sans histoire, en légère baisse, qui vient conclure une semaine marquée par des fluctuations importantes", ont résumé les analystes de Briefing.com.

"La rotation des achats observée cette semaine se poursuit" hors du secteur des semi-conducteurs, ont-ils ajouté.

Les géants des puces - indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'intelligence artificielle (IA) - ont encore été pénalisés vendredi, dans le sillage d'une semaine particulièrement éprouvante pour le secteur.

Sandisk a glissé de 10,46%, Intel de 3,42%, AMD de 2,06%, Qualcomm de 7,57% et Nvidia de 1,64%, effaçant plusieurs dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière.

Même Micron, qui a publié dans la semaine des résultats records, a chuté. En hausse de plus de 15% la veille en clôture, le groupe a perdu 6,69% vendredi.

Pour certains analystes, il s'agit simplement d'un repli technique, après que le secteur a largement porté la place américaine ces derniers mois.

Pour d'autres, c'est le signe d'inquiétudes renouvelées quant aux gigantesques valorisations du secteur de l'IA et à la rentabilité future de ces dépenses, que les groupes technologiques financent par l'endettement de manière croissante.

"Des informations selon lesquelles OpenAI (créateur de ChatGPT, NDLR) pourrait reporter son introduction en Bourse à 2027" ont également pesé sur le secteur, a précisé Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

En dehors des semi-conducteurs, le reste de la tech a globalement terminé dans le vert.

Apple (+3,14% à 283,78 dollars) et Microsoft (+5,71% à 372,97 dollars) ont notamment été recherchés au lendemain de leur chute provoquée par l'annonce d'une hausse des prix de plusieurs de leurs appareils, les deux groupes invoquant l'envolée du coût des puces mémoire.

D'autres secteurs plus traditionnels ont également gagné du terrain, comme la santé (Eli Lilly +7,01%, Johnson & Johnson +3,85%, United Health +2,87%) ou l'immobilier (Welltower +1,61%, Equity Residential +1,80%).

"La chute des cours du pétrole brut à des niveaux plus vus depuis quatre mois a entraîné une baisse des taux d'intérêt, ce qui a profité à Wall Street", a souligné Jose Torres.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans évoluait autour de 4,37% vers 20H40 GMT, contre 4,39% la veille en clôture et 4,45% une semaine plus tôt.

"D'un point de vue purement calendaire, la semaine à venir, raccourcie par les jours fériés, pourrait également s'avérer peu animée, avec seulement quelques publications de résultats à l'ordre du jour et un flux de données clairsemé", ont noté les analystes de Briefing.com.

Le marché sera fermé vendredi prochain, veille de la fête nationale aux Etats-Unis.

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