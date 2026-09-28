Washington dément tout projet de ventes d'armes à la Chine

La Maison Blanche a assuré lundi que les Etats-Unis n'envisageaient pas de vendre des armes à la Chine rivale, après que Donald Trump a évoqué une telle hypothèse avec son homologue Xi Jinping, selon l'ambassadeur américain à Pékin.

"Le gouvernement américain n'a pas de projet de vente d'armement à la Chine", a indiqué à l'AFP un responsable américain, qui a requis l'anonymat.

La mise au point suit les déclarations très commentées de David Perdue.

"Le président Trump continue de dire : +Eh bien, nous vendons des armes à d'autres pays dans le monde+. Il a même demandé au président Xi s'il voulait en acheter à un moment donné", a déclaré l'ambassadeur américain en Chine, sur la chaîne Fox News.

Le diplomate n'a pas précisé si le président américain avait eu cette conversation avec son homologue chinois lorsqu'il a reçu ce dernier en grande pompe la semaine dernière à Washington.

"La législation américaine interdit les ventes d'armes à la Chine et il n'y a aucune offre ni projet d'une telle vente", a rappelé le Département d'Etat dans une déclaration au New York Times.

David Perdue a assuré par ailleurs sur Fox News que la position des Etats-Unis sur le soutien à Taïwan "n'a pas changé".

Washington a donné son feu vert en décembre à des ventes d'armes de 11,1 milliards de dollars à Taïwan.

En revanche, une autre livraison massive à hauteur de 14 milliards de dollars, souhaitée par Taïpei, a été mise en suspens au printemps peu après une visite de Donald Trump en Chine.

Le président américain avait dit réserver sa réponse, estimant que le dossier lui offrait "un très bon atout de négociation" vis-à-vis de Pékin.

Taïwan

L'ambassadeur des Etats-Unis en Chine a assuré que l'administration Trump avait vendu "plus d'armes à Taïwan que tout autre président depuis 1979".

"Il y a des discussions continues au sujet d'autres ventes" et les présidents Trump et Xi "en parlent chaque fois qu'ils se rencontrent", a ajouté le diplomate.

Les ventes d'armes à Taïwan restent un sujet épineux entre Washington et Pékin. Pendant son passage à Washington, où il a été reçu avec des égards exceptionnels par Donald Trump, le président chinois l'a appelé à la "prudence" sur ce sujet.

Il a aussi appelé Washington à s'opposer explicitement à toute indépendance de l'île, ce qui impliquerait pour les Etats-Unis de sortir du positionnement volontairement ambigu en vigueur depuis de nombreuses années.

Les États-Unis sont légalement tenus de fournir à l'île, gouvernée par un président et un parlement démocratiquement élus, des armes pour assurer sa défense. Ils s'opposent à toute rupture du statu quo par la force mais ne considèrent pas pour autant Taïwan comme un Etat souverain.

En juin, la Chine a averti Taïwan que "rechercher l'indépendance en s'appuyant sur les États-Unis ou par la force militaire constitue une impasse".

La Chine a juré de reprendre le contrôle de Taïwan, qu'elle considère partie intégrante de son territoire, sans exclure un recours à la force, intensifiant ces dernières années sa pression militaire.

Après leurs discussions à Washington la semaine dernière, Donald Trump et Xi Jinping doivent se retrouver au sommet de l'APEC qui sera accueilli par la Chine en novembre à Shenzhen, puis à celui du G20 à Miami, en Floride, en décembre.