Wall Street clôture sans direction claire après l'inflation américaine

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mercredi, jonglant entre la publication d'un indice d'inflation aux États-Unis en deçà des attentes et des taux obligataires toujours élevés.

Le Dow Jones a perdu 0,86% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,25%. Seul l'indice Nasdaq a terminé dans le vert (+0,24%).

Selon l'indice PCE publié mercredi, les prix ont augmenté de 3,4% sur un an en août aux États-Unis.

Le marché tablait sur une progression plus importante, de 3,7%.

En parallèle, la croissance économique américaine au deuxième trimestre a été nettement réévaluée en hausse (+2,2% en rythme annualisé, contre +1,5% précédemment rapporté).

"Ces rapports ont renforcé la confiance des investisseurs dans le fait que la banque centrale américaine (Fed, ndlr) pourrait adopter une position moins ferme" que prévu, note Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Selon l'outil de veille CME Fedwatch, les opérateurs jugent désormais plus probable que l'institution procède à une nouvelle hausse des taux directeurs en décembre plutôt que lors de sa prochaine réunion, fin octobre.

La place américaine apprécie, en théorie, une politique monétaire plus souple, propice aux investissements et à la croissance des entreprises.

"Si les indicateurs montrent que l'économie se porte bien, l'inflation reste malheureusement tenace", remarque toutefois Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities, auprès de l'AFP.

La hausse des prix reste en effet au-dessus de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale.

Les taux obligataires - thermomètres des anticipations inflationnistes - demeurent d'ailleurs élevés, un phénomène de nature à peser sur les actions.

Le rendement des emprunts de l'Etat américain à dix ans évoluait autour de 5,28% vers 20H40 GMT, contre 5,24% à la clôture la veille.

S'il prolonge son ascension, il pourrait franchir son sommet atteint en 2007, à 5,32%, s'affichant ainsi au plus haut depuis 2002.

Wall Street évolue "de manière inégale", remarque par ailleurs M. Cardillo.

Le Dow Jones, plus exposé à la remontée des taux, recule davantage que le Nasdaq, aidé par des valeurs de croissance, notamment dans la tech et l'intelligence artificielle (IA).

Côté entreprises, Paramount Skydance (+3,40% à 10,33 dollars) a terminé en hausse après qu'une juge fédérale a validé l'accord entre le groupe et douze Etat américains pour son rachat par Warner Bros Discovery (+0,32% à 30,95%).

La décision met officiellement fin à près de trois mois de procédure pour risque d'infraction à la concurrence et lève le dernier obstacle à la création d'un géant du cinéma et de la télévision.

L'action du géant américain du jouet Mattel a clôturé dans le rouge (-4,24% à 12,66 dollars) après l'annonce du départ de son patron depuis huit ans.

Roger Lynch, patron du groupe d'édition américain Condé Nast (Vogue, Vanity Fair, GQ, etc) depuis 2019, va ainsi succéder à Ynon Kreiz qui doit, selon un communiqué, démissionner vendredi de ses fonctions de PDG.

Les investisseurs ont aussi le regard rivé sur le spécialiste des puces Micron, qui a publié des résultats globalement meilleurs qu'attendu après la clôture de Wall Street.

D'après les analystes, cette publication représentait un test pour le secteur de l'IA dans son ensemble, fer de lance de Wall Street.

Le titre prenait 0,88% à 1.074,50 dollars dans les échanges électronique après clôture.

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