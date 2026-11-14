Dans l'attente d'un accord mettant fin à la guerre, les États-Unis et l'Iran doivent autoriser "immédiatement" le transit normal des engrais à travers le détroit d'Ormuz, dont le blocage a fait flamber les prix alimentaires dans de nombreux pays en développement, a déclaré samedi un haut responsable de l'ONU.

"Je répète constamment aux deux pays, l'Iran et les États-Unis, qu'ils doivent poursuivre leurs négociations en vue d'un accord global. Mais cet accord ne devrait pas empêcher la mise en place immédiate d'une solution exceptionnelle, limitée et temporaire pour les engrais", a déclaré Jorge Moreira da Silva, coordinateur du groupe de travail de l'ONU sur le détroit d'Ormuz, dans un entretien à l'AFP à Antalya, où se tient la grande réunion annuelle sur le climat COP31.

En temps normal, un tiers de l'approvisionnement mondial en engrais de synthèse, essentiels à l'agriculture et à la production alimentaire, transite par cette voie maritime.

L'Iran a pratiquement bloqué ce passage après le début des frappes menées par les États-Unis et Israël le 28 février, tandis que Washington a de son côté imposé un blocus naval aux ports iraniens.

Les répercussions ont été mondiales.

Les prix de la plupart des engrais ont augmenté de 30 %, a rappelé M. Moreira da Silva, une hausse ressentie jusqu'à l'Amérique latine, région largement importatrice.

Dans certains pays fortement dépendants des importations en Asie et en Afrique, le choc a été dramatique, avec des prix alimentaires parfois multipliés par deux, notamment au Soudan, selon le responsable onusien.

"L'impact de cette crise durable sur les pays les plus vulnérables n'est pas suffisamment reconnu", a-t-il insisté.

Cinq navires par jour

"Si nous ne trouvons pas rapidement une solution et que les saisons de semis sont compromises dans différentes régions du monde, 45 millions de personnes pourraient être confrontées à une insécurité alimentaire grave et aiguë", tandis que "30 millions d'autres basculeraient dans la pauvreté", a averti le responsable, qui dirige également le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), très impliqué dans l'aide humanitaire dans les pays en conflit.

"Concrètement, nous avons besoin de cinq navires d'engrais par jour", a expliqué l'ancien ministre portugais de l'Environnement.

"Nous avons mis au point un mécanisme qui pourrait être opérationnel sous sept à dix jours, mais la volonté politique fait toujours défaut", a-t-il regretté, malgré le soutien d'"un nombre croissant de pays" du Sud global.

L'Iran et son voisin Oman ont tenu ces derniers mois des discussions sur la mise en place de redevances pour les "services maritimes" liés au transit dans le détroit. Avant la guerre, environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié consommés dans le monde empruntaient également cette route maritime.

Une telle facturation constituerait une nouveauté et a été dénoncée à plusieurs reprises par les États-Unis, fervents défenseurs de la liberté de navigation.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ainsi que l'Organisation maritime internationale (OMI), ont eux aussi défendu à de nombreuses reprises la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz depuis le début de la crise.

M. Moreira da Silva a souligné que le groupe de travail qu'il coordonne "n'a pas vocation à remplacer la liberté de navigation", mais à mettre en place "un mécanisme applicable rapidement" pendant que Téhéran et Washington poursuivent leurs négociations.

Dans une COP largement dominée par les débats sur l'aide financière des pays riches aux nations en développement, le responsable de l'ONU a également appelé au respect des engagements de financement climatique, de préférence au moyen de mécanismes générant le moins d'endettement possible pour les pays bénéficiaires.