Près de 300 collégiens, lycéens et membres du CILEF ont assisté à Autun à la représentation de Les Elles de la Forêt, un conte-concert proposé par la compagnie À la Lueur des Contes. Cette séance, organisée lundi 9 novembre au théâtre municipal, marque le lancement d’une tournée de 18 dates en Bourgogne-Franche-Comté.



L’histoire transporte les spectateurs en 2226, dans un monde où la nature a presque disparu. Suzy-Ann, une jeune fille vivant dans une ville aseptisée, découvre le dernier arbre encore vivant. Cette rencontre la conduit vers une vaste forêt, où elle découvre une autre manière de vivre et de cohabiter avec le vivant.



Accompagné de violoncelles, ce récit aborde les conséquences de la déforestation et les déplacements de populations provoqués par les changements climatiques. Il invite également le public à réfléchir aux relations entre l’humanité et son environnement.



Le Festival des Solidarités mobilise les jeunes

Cette représentation s’inscrit dans le programme du Festival des Solidarités, porté par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. L’événement vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux sociaux et environnementaux à travers des initiatives culturelles et pédagogiques.



La ville d’Autun et le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Grand Autunois-Morvan participent à cette démarche. Plusieurs élus locaux, dont le maire Vincent Chauvet, étaient présents lors de la représentation, aux côtés de représentants de Bourgogne-Franche-Comté International.



À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent encourager les jeunes générations à s’intéresser aux défis environnementaux et aux formes de solidarité entre les territoires. Le spectacle constitue ainsi un support de sensibilisation pour ouvrir le dialogue sur la préservation des ressources naturelles et les conséquences des dérèglements climatiques.