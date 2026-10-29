À Bar-le-Duc, un ciné-débat alerte les jeunes sur le PTC

La rencontre s’est déroulée dans ses locaux, au 59 boulevard de la Rochelle, et s’adresse en priorité aux jeunes du territoire. Elle s’inscrit dans une démarche de prévention face aux conduites addictives et à leurs conséquences.

Depuis 2025, les membres du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) Meuse Grand Sud coordonnaient une campagne de sensibilisation aux risques liés au PTC, au CEB et au Buddha Blue. Avec l’appui de partenaires locaux, ils avaient conçu un court-métrage intitulé «PTC : Une taffe pour basculer !», après une première campagne d’affichage. Devenu un support pédagogique, ce film a été projeté lors de l’événement.

La séance a été suivie d’un débat animé par l’association Addictions France, ainsi que du témoignage d’un jeune ayant connu un parcours de consommation avant de devenir ex-consommateur. Des participants de l’Association meusienne de prévention, de l’École de la deuxième chance et de l’Accueil des jeunes avaient également annoncé leur présence.

En accompagnant les 16-25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle, la Mission Locale entendait faire de cette initiative un outil de prévention durable. L’objectif est de sensibiliser régulièrement les jeunes aux dangers du PTC et de favoriser les échanges autour des addictions.

Le CISPD, qui réunit élus, services de l’État, forces de sécurité, associations et acteurs sociaux, contribuait à coordonner cette action à l’échelle du territoire.