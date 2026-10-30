Montceau-les-Mines : 80,2 millions d’euros pour moderniser l’hôpital

Le 16 octobre 2026, Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, s’est rendue dans l’établissement pour échanger avec les professionnels sur l’évolution de l’offre de soins. À cette occasion, elle a confirmé le soutien financier de l’État à ce projet immobilier. Le montant annoncé représente environ 81% du coût prévisionnel total. Membre du groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse Morvan, l’hôpital doit engager les travaux à partir de 2028.

La reconstruction pour moderniser les infrastructures de soins

Le programme prévoit une combinaison de reconstruction et de réhabilitation des bâtiments. Les aménagements doivent améliorer l’accueil des patients, faciliter la coordination des parcours de soins et offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels de santé. Le projet intègre également des objectifs de performance énergétique et de développement durable. La modernisation des équipements doit ainsi permettre à l’établissement de mieux répondre aux besoins de la population locale.

Un investissement pour maintenir une offre de proximité

Au-delà de la transformation des bâtiments, cette opération représente un engagement financier important pour le maintien des services hospitaliers sur le territoire. Les travaux pourront également mobiliser des entreprises du secteur du bâtiment et des activités techniques, selon les marchés qui seront attribués. Les éventuelles économies d’énergie. Le démarrage annoncé en 2028 constitue désormais une échéance majeure pour la concrétisation de ce projet hospitalier.