Cet événement rassemblera les directeurs et cadres hospitaliers de la région Grand Est afin de briser le tabou de la santé mentale des manageurs publics, confrontés quotidiennement à de fortes pressions budgétaires et managériales.

Une mobilisation face à l'épuisement professionnel

Les dirigeants et cadres du service public hospitalier de la région se retrouveront à Nancy pour échanger sur leur propre équilibre psychologique. Face à la pénurie de personnel et aux injonctions contradictoires, le SMPS place la santé au travail au cœur des débats. Cet événement régional intervient à moins d'un mois des élections professionnelles nationales.

Des experts et des solutions concrètes pour agir

La journée sera rythmée par plusieurs temps forts analytiques et pratiques. À 10 h, l'expert Guillaume Von Der Weid détaillera les pistes d’action face aux enjeux de santé mentale. L'après-midi combinera une approche méthodologique menée par le coach Cyril Robat via le Process Communication Model et une prise de recul par l'humour avec le spectacle de Julien Strelzyk. Le président du SMPS, Jérôme Goeminne, interviendra à 11 h 15 pour présenter le programme du syndicat.

Un think tank engagé pour l'avenir du management public

Seule organisation représentative exclusive des manageurs du secteur public sanitaire et médico-social, le SMPS s'impose comme un think tank incontournable. Au-delà de son rôle d'accompagnement statutaire, le syndicat utilise ces rencontres régionales pour faire émerger des propositions modernes sur l'attractivité et les conditions d'exercice des cadres de santé.

Les acteurs économiques et sanitaires locaux scruteront de près les conclusions de cette journée, qui pourrait bien redéfinir les standards du management hospitalier régional.