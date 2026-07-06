La cathédrale Saint-Pierre se découvre autrement avec l'exposition "La cathédrale en toute transparence", présentée au square Jules-Brière. Grâce à des relevés réalisés en imagerie 3D, les visiteurs peuvent découvrir des vues inhabituelles de l'édifice ainsi que des parties habituellement peu ou pas accessibles. Le vernissage est prévu le 7 juillet à 18 h 30.

Une nouvelle lecture du monument

L'exposition rassemble quatorze clichés réalisés à partir de relevés numériques en trois dimensions. Ces images mettent en valeur la précision de cette technologie, qui permet de révéler de nouvelles perspectives tout en jouant sur les effets de transparence des relevés 3D.

Ce projet est né d'un partenariat entre le service archéologique municipal de Beauvais et l'Université de Picardie Jules Verne. Installée au square Jules-Brière jusqu'au 1er septembre, l'exposition invite le public à découvrir ou redécouvrir la cathédrale sous un angle inédit. Le vernissage permettra également aux visiteurs d'échanger autour de ce regard porté sur le monument.

Un monument majeur de l'architecture gothique

Édifiée au XIIIᵉ siècle, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais figure parmi les grandes réalisations de l'architecture gothique en France. Elle se distingue notamment par sa voûte culminant à 48 mètres, l'une des plus hautes jamais construites. L'édifice abrite également des vitraux, des sculptures ainsi qu'une collection d'objets d'art religieux. Deux horloges astronomiques viennent compléter cet ensemble patrimonial, illustrant l'importance historique de la cathédrale pour Beauvais. Par son architecture et les éléments qu'elle conserve, le monument occupe une place marquante dans le patrimoine religieux et culturel français.



