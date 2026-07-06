Installé à Blérancourt dans l’Aisne, l’Atelier des Coteaux incarne la pérennité d'un savoir-faire intergénérationnel. Initialement fondé comme un garage de proximité par le grand-père de l’actuel dirigeant, l'établissement spécialisé dans les marques Panhard puis Citroën a été développé par Oscar Lefebvre (le père) avant d'être repris en janvier dernier par son fils, Laurent Lefebvre.

En 30 ans, cette structure artisanale s'est métamorphosée en une référence européenne de la restauration automobile haut de gamme, particulièrement prisée pour son expertise unique sur les modèles Jaguar Type E.

La stratégie de l'intégration verticale

La rentabilité et le positionnement économique de la PME reposent sur une stratégie d'internalisation quasi totale des compétences. Mécanique lourde, carrosserie, formage de tôle, peinture, ébénisterie et sellerie fine sont entièrement exécutés sur le site de Blérancourt. Seuls le chromage et la rectification des blocs moteurs restent confiés à des partenaires spécialisés. «C'est l'assurance d'une maîtrise absolue de notre niveau d'exigence», souligne Laurent Lefebvre. Cette autonomie technique permet à l’entreprise de s'affranchir des dépendances extérieures et de valoriser chaque véhicule de collection comme une œuvre d'art industrielle.

Un rayonnement mondial et des besoins en recrutement

Fort d’un effectif de quinze compagnons spécialisés, l'atelier fait face à un carnet de commandes saturé, avec des chantiers de reconstruction globale s'étalant régulièrement sur deux ans. Récemment mis en lumière par l’émission Turbo sur M6, l'établissement rayonne bien au-delà des Hauts-de-France, exportant ses prestations jusqu'aux États-Unis et à Dubaï. Pour soutenir cette croissance, l'entreprise cherche activement à recruter quatre professionnels supplémentaires. Un défi de taille dans un secteur en tension, où la rareté des profils qualifiés impose une transmission rigoureuse des standards de qualité en interne.