Laon : Le Monde est Vache, esprit punk et rock'n'roll

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06/07/2026 L.R
Nancy (54)
Le Monde est Vache, atelier de sérigraphie artisanal, est né en 2020 en ville haute à Laon. Nicolas Thouant anime cette boutique, dans un esprit punk et rock’n’roll, et propose à ses clients tous types de vêtements personnalisés mais aussi des objets comme des mugs et des badges, pour les particuliers comme pour les professionnels.
La boutique Le Monde est Vache à Laon. (c) Marie-Line Waroude
Nicolas Thouant dans sa boutique. (c) Marie-Line Waroude
(c) Marie-Line Waroude
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