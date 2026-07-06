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Portrait

Laon : Le Monde est Vache, esprit punk et rock'n'roll

Le Monde est Vache, atelier de sérigraphie artisanal, est né en 2020 en ville haute à Laon. Nicolas Thouant anime cette boutique, dans un esprit punk et rock’n’roll, et propose à ses clients tous types de vêtements personnalisés mais aussi des objets comme des mugs et des badges, pour les particuliers comme pour les professionnels.

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 6 juillet 2026 - Mis à jour le 6 juillet 2026
<p>C'est une boutique à part et qui ne passe pas inaperçue dans la cité médiévale de Laon. À quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame, le Monde est Vache déploie sur le trottoir ses t-shirts imprimés, ses casquettes et autres blousons. Une invitation à rentrer dans l’univers de son créateur Nicolas Thouant. Ce dernier s’est lancé dans la sérigraphie sur textile il y a quelques années après avoir longtemps travaillé dans le milieu socio-culturel et scolaire. «<em>Je suis de la génération do it yourself, avec un esprit punk, et quand on était adolescent, on essayait de customiser nos vêtement.

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