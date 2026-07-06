À quelques mois de l'entrée en vigueur progressive de la facturation électronique, la CCI Meuse Haute-Marne mobilise les entrepreneurs du territoire en organisant, le 6 juillet, un webinaire d'information en partenariat avec le cabinet Yzico. L'objectif n'est plus seulement de présenter la réforme, mais d'aider les dirigeants à engager les démarches concrètes. Les micro-entrepreneurs doivent dès maintenant vérifier si leur logiciel de facturation est compatible avec les futures exigences, identifier une plateforme de dématérialisation partenaire lorsqu'elles seront disponibles et mettre à jour leurs processus administratifs. Le webinaire permettra également de préciser le calendrier, les obligations spécifiques aux micro-entreprises et les bonnes pratiques pour éviter les erreurs les plus fréquentes, comme attendre la dernière minute, utiliser des outils non conformes ou négliger la formation des utilisateurs.

Numérisation : un tournant économique pour les petites entreprises

Au-delà de la Meuse, la généralisation de la facturation électronique constitue l'un des plus importants chantiers de transformation des entreprises françaises. Cette réforme vise à lutter contre la fraude à la TVA, simplifier les obligations déclaratives et accélérer la digitalisation des échanges commerciaux. Pour les TPE et les PME, elle implique des investissements dans les outils numériques, mais ouvre également la voie à une gestion plus performante, à une meilleure traçabilité des opérations et à des gains de productivité.