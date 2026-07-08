Ici, avant, c'était un escape game… Mais ça, c'était avant. Lorsque l'on pousse la porte de l'Échappée Zen, au 49 Rue de Gesvres à Beauvais, ce ne sont plus du tout le jeu et la course contre la montre qui nous habitent. Mais l'envie d'une parenthèse, d'un peu de détente. Car c'est désormais, ici, un coworking principalement dédié aux professionnels du bien-être.

Le lieu a été pensé et créé par deux praticiennes : Valérie Juge, hypnothérapeute, et Vanessa Cus, sophrologue. «Nous exercions toutes les deux à Auneuil et, en parallèle, nous réalisions des événements bien-être un peu partout dans l'Oise, se rappelle Valérie Juge. Et nous développions aussi notre réseau d'entrepreneurs. On s'est dit que ce serait bien d'avoir un lieu qui puisse réunir tout cela».

Quatre cabinets équipés et une salle de réunion

Situé au cœur de Beauvais, l'Échappée Zen propose donc depuis septembre quatre cabinets équipés, dont un bureau dédié aux activités de conseil, ainsi qu'une salle pouvant accueillir ateliers, formations, réunions ou séminaires. Les espaces sont mis à disposition de manière souple : d'une journée à trois jours par semaine pour les «réguliers», avec aussi la possibilité d'une réservation plus ponctuelle. Une formule pensée pour répondre aux besoins des nombreux praticiens qui exercent à temps partiel ou démarrent leur activité sans pouvoir assumer un bail commercial classique. «Quelle que soit la spécialité, lorsque l'on est praticien et que l'on débute, travailler trois jours pleins par semaine, c'est déjà bien», relève Vanessa Cus.

Ce lieu, ce sont «des praticiens qui l'ont pensé pour d'autres praticiens», répètent les deux fondatrices. Chaque détail de l'aménagement a été conçu à partir de leur propre pratique professionnelle afin d'offrir un environnement chaleureux, fonctionnel et propice au bien-être, loin des espaces de coworking impersonnels.

Réseaux, formations et bonne humeur

Mais les fondatrices insistent : L'Échappée Zen ne se résume pas à une simple location de cabinets. Leur objectif est de créer une véritable communauté. Les praticiens sont encouragés à développer des partenariats, à concevoir des ateliers communs et à profiter du réseau déjà constitué par les deux entrepreneuses. «On propose des afterworks, mais aussi des masterclass pour aider les praticiens à développer leur activité», explique Valérie Juge. Des rencontres sont ainsi régulièrement proposées autour de sujets tels que la communication, la stratégie d'entreprise, la comptabilité ou encore l'intelligence artificielle, afin d'accompagner les indépendants.

Depuis l'ouverture, en septembre, le coworking trouve progressivement son public. Sept praticiens occupent déjà les lieux de manière régulière, auxquels s'ajoutent des utilisateurs ponctuels. Pour les fondatrices, cette montée en puissance confirme l'existence d'un besoin, même si le contexte économique incite aujourd'hui de nombreux particuliers à réduire leurs dépenses consacrées au bien-être.

Leur priorité est désormais de consolider le modèle économique au cours de l'année à venir afin de pérenniser l'activité. Avec l'espoir de faire de L'Échappée Zen un véritable écosystème dédié aux praticiens et aux entrepreneurs du bien-être.