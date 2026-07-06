Amador, le mobilier de jardin design

Portrait

Avec ses 36 ans d’expertise dans la fabrication de pièces sur mesure en acier, inox et aluminium, SCMB, basée à Ressons-sur-Matz, possède un savoir faire unique pour concevoir toutes les pièces. Dès cet été, Vincent Vandeputte, qui a racheté l’entreprise il y a deux ans, lance Amador, la marque de mobiliers de jardin fabriqués depuis ses ateliers.