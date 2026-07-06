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Ressons-sur-Matz (60) Ressons-sur-Matz (60)
Portrait

Amador, le mobilier de jardin design

Avec ses 36 ans d’expertise dans la fabrication de pièces sur mesure en acier, inox et aluminium, SCMB, basée à Ressons-sur-Matz, possède un savoir faire unique pour concevoir toutes les pièces. Dès cet été, Vincent Vandeputte, qui a racheté l’entreprise il y a deux ans, lance Amador, la marque de mobiliers de jardin fabriqués depuis ses ateliers.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 6 juillet 2026 - Mis à jour le 6 juillet 2026
<p>Dans l’Oise, à Ressons-sur-Matz, en pleine campagne, s’étend sur 1 200 m² SCMB. En apparence discrète, l'entreprise rayonne&nbsp; cependant parmi les PME, les groupes nationaux et internationaux industriels par son savoir-faire précis depuis 36 ans. Avec ses équipements modernes, conjugués aux savoir-faire des femmes et des hommes qui la compose, SCMB s’est imposé comme le spécialiste de la réalisation de pièces unitaires et en série, d’ensembles métalliques standardisés ou sur mesure pour tous les secteurs d’activité, et ce en acier, inox et aluminium. «<em>Nous fabriquons les pièces de A .

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