Amador, le mobilier de jardin design

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Laon : Le Monde est Vache, esprit punk et rock'n'roll
06/07/2026 Morgan Gheeraert
Laon (02)
Avec ses 36 ans d’expertise dans la fabrication de pièces sur mesure en acier, inox et aluminium, SCMB, basée à Ressons-sur-Matz, possède un savoir faire unique pour concevoir toutes les pièces. Dès cet été, Vincent Vandeputte, qui a racheté l’entreprise il y a deux ans, lance Amador, la marque de mobiliers de jardin fabriqués depuis ses ateliers.
Vincent Vandeputte, dirigeant de SCMB, qui lance Amador. © Eloise Le Névanic
Amador fabrique du mobilier de jardins de haut. © Amador
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