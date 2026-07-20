Dieppe continue de préparer l'arrivée de très nombreux travailleurs dans le cadre de l'important chantier de l'EPR2 de Penly. Eiffage Immobilier et le bailleur social Logeo Seine lancent le chantier d'une résidence de 319 logements locatifs, développée sur une ancienne friche industrielle dans le cadre du renouvellement urbain de la ZAC Dieppe Sud.

Acquise en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) par Logeo Seine, cette opération de 17 305 mètres carrés a été conçue par l'agence enia architectes.

Sept bâtiments

Le programme comprend sept bâtiments, regroupant des studios, des appartements du T1 au T4, ainsi que deux cellules commerciales. Au cœur de la résidence, Logeo Seine créera un espace «Axès» de 600 mètres carrés réunissant un café-conciergerie, un espace de coworking gratuit, une salle événementielle, une salle de sport et une laverie. Ces équipements seront ouverts aux résidents comme aux habitants du quartier.

Le projet répond à un double objectif : offrir rapidement des logements meublés aux salariés mobilisés sur le chantier de l'EPR2, tout en préparant leur reconversion après les travaux. Cela sera rendu possible grâce au «Concept F», développé par Eiffage Immobilier, Eiffage Construction et l'agence d'architecture ENIA.

«Concept F»

«Ce principe constructif hors-site et décarboné est fondé sur un système poteaux-dalles, des façades à ossature bois et des cloisons séparatives mobiles (SAD) entre logements, sans banche. Il permet d'optimiser le cycle de vie des bâtiments, en cohérence avec les principes d'économie circulaire», indique Eiffage. Les appartements pourront évoluer, notamment du T1 au T3, afin de s'adapter aux futurs besoins des locataires.

L'opération anticipe également les risques de submersion marine grâce à des bâtiments construits sur pilotis et vise, dès aujourd'hui, le niveau de performance environnementale fixé par la réglementation environnementale RE2020 pour 2028.

La livraison est prévue en deux phases : fin 2027, puis au troisième trimestre 2028. Cette résidence s'inscrit dans un programme plus large de 1 300 logements porté par Eiffage pour accompagner le projet EPR2 de Penly. La Région Normandie estime que plus de 8 000 salariés sont attendus sur le chantier au pic de l’activité, en 2029.