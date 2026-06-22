À Dijon, un décryptage des temps forts de VivaTech 2026

Alors que VivaTech 2026 réunit du 17 au 20 juin startups, investisseurs, grandes entreprises et spécialistes de l'intelligence artificielle, l’ACT.IA-BFC, l'Agence Économique Régionale Bourgogne Franche-Comté et la French Tech Bourgogne Franche-Comté ont choisi de prolonger l'expérience en région.

Le 23 juin, les trois structures organiseront à Dijon Rex VivaTech 2026, une rencontre consacrée aux tendances et innovations repérées lors de l'événement parisien. L'objectif affiché est de permettre aux acteurs économiques locaux d'accéder à une synthèse des principaux temps forts du salon.

Un retour d'expérience centré sur les innovations marquantes

Prévu de 18h à 20h sur la terrasse de l'école ESEO, ce rendez-vous donnera l'occasion de revenir sur les technologies et initiatives qui ont retenu l'attention des organisateurs durant leur présence à VivaTech. Les participants pourront notamment découvrir les tendances observées sur le terrain, les startups les plus remarquées ainsi que les innovations susceptibles d'avoir un impact sur les entreprises.

Au-delà de ce retour d'expérience, la rencontre prévoit également un temps d'échange entre les acteurs de l'innovation du territoire. Les organisateurs entendent ainsi mettre en lumière les informations et les projets qu'ils jugent les plus significatifs parmi ceux présentés lors du salon européen consacré à l'innovation et aux nouvelles technologies.



