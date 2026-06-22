



Basée en Côte-d’Or, SAVOYE participera au webinaire intitulé « Stocks, entrepôt, transports : le trio gagnant ». Dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière de réactivité et de qualité de service, cette rencontre en ligne proposera un éclairage sur les moyens de mieux coordonner les différents maillons de la chaîne logistique. Le rendez-vous est programmé le 30 juin prochain.

Des enjeux au cœur de la supply chain

Les échanges porteront sur la complémentarité entre les stocks, la gestion des entrepôts et l’organisation des transports, trois composantes déterminantes pour la performance des entreprises. Les intervenants aborderont notamment les enjeux liés à la disponibilité des produits, à la réduction des ruptures et des surstocks, ainsi qu’à l’amélioration de la visibilité sur les flux. L’objectif est de montrer comment une meilleure synchronisation des opérations peut contribuer à renforcer la qualité de service et la satisfaction des clients.

Les technologies au service de la performance

Le webinaire mettra également en lumière plusieurs solutions aujourd’hui déployées dans les opérations logistiques. Les participants pourront découvrir différentes approches liées à l’automatisation des entrepôts, au prélèvement de commandes, à la robotique mobile, ainsi qu’aux outils de prévision, de planification et d’analyse des données en temps réel. Ces technologies visent à améliorer la coordination entre les activités d’entreposage et de transport tout en renforçant le pilotage des opérations.

L’expertise de SAVOYE

Lors de ce rendez-vous, SAVOYE présentera son expertise en matière de solutions logicielles pour la supply chain, notamment à travers les systèmes WMS, TMS et OMS. Ces outils permettent d’améliorer la visibilité et le pilotage des opérations, de renforcer l’agilité des organisations et d’optimiser les coûts logistiques. Ils accompagnent également les entreprises dans l’adaptation de leurs chaînes logistiques à des besoins en constante évolution.



