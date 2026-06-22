Foulon Sopagly poursuit l’évolution de son modèle industriel afin de s’adapter aux attentes du marché. L’entreprise mâconnaise a construit son activité autour du jus de raisin avant d’élargir progressivement sa gamme. Cette transformation s’est accélérée ces dernières années avec le lancement de nectars en 2015 puis l’intégration du jus de pomme à partir de 2019. En 2026, la société ajoute une nouvelle activité à son portefeuille avec la production de concentrés de fruits. Cette orientation s’inscrit dans une volonté d’élargir les débouchés tout en répondant aux besoins de ses clients du secteur agroalimentaire. Dirigée par Richard Payraud, l’entreprise poursuit son développement en s’appuyant sur son savoir-faire historique dans la transformation fruitière.



Un ancrage industriel fort

Implantée sur un site de 5,6 hectares, Foulon Sopagly transforme chaque année près de 85 000 tonnes de fruits provenant de plusieurs bassins de production français. Pommes, abricots, fraises ou kiwis figurent parmi les principales matières premières utilisées. Cette diversité d’approvisionnement permet à l’entreprise de sécuriser ses volumes tout en valorisant différentes filières agricoles nationales. Avec 75 salariés et une production annuelle d’environ 65 millions de litres de jus, la société occupe une place importante dans le tissu économique local. Son activité repose exclusivement sur la vente en vrac destinée aux grandes entreprises de l’agroalimentaire. Le développement des concentrés doit également permettre d’optimiser les flux logistiques grâce à des volumes transportés plus faibles. Cette nouvelle étape illustre la capacité d’adaptation de l’entreprise face aux évolutions du marché tout en renforçant ses liens avec les filières fruitières françaises.