



La Côte-d'Or est placée en vigilance rouge à partir d'aujourd'hui en raison d'un épisode caniculaire intense, avec des températures atteignant 35 à 39 degrés. Ce phénomène climatique s'accompagne de températures nocturnes très élevées pouvant atteindre 24 degrés. Face à cette situation, Violaine Démaret, préfète de la Côte-d'Or, a pris des mesures strictes pour protéger la santé des citoyens et garantir le bon fonctionnement des services de secours.

Les manifestations sportives en extérieur ou dans des salles non climatisées sont interdites jusqu'à la fin de cet épisode. Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts, mais les familles peuvent choisir de garder leurs enfants à domicile durant les heures les plus chaudes. Les absences seront tolérées et des aménagements seront mis en place si nécessaire pour assurer la sécurité des élèves. Par ailleurs, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite jusqu'au 26 juin à minuit.

Des mesures dérogatoires ont également été mises en œuvre pour faciliter les travaux agricoles pendant cette période de moisson. Les employeurs du secteur extérieur sont incités à prendre des précautions pour la santé de leurs employés en adaptant les horaires de travail. Parallèlement, les collectivités sont encouragées à ouvrir des salles rafraîchies pour accueillir les personnes qui souhaitent s'y rendre.

Les autorités recommandent plusieurs comportements pour faire face à la canicule, notamment boire de l'eau régulièrement, éviter l'alcool, se rafraîchir et limiter les activités physiques. En cas de besoin médical, il est conseillé de contacter son médecin traitant ou d'appeler le 15 pour obtenir une aide appropriée..