



La commune de Talant fait face à une situation de canicule extrême, ayant été placée en vigilance rouge par la préfecture depuis le lundi 22 juin 2026. Le maire, Adrien Guené, a convoqué une réunion avec les responsables municipaux pour mettre en œuvre un plan d'action efficace et coordonné afin de protéger la population, en particulier les personnes vulnérables. Les mesures prises incluent l'avancement des horaires d'ouverture des services publics à 8h, permettant ainsi aux citoyens d'effectuer leurs démarches durant les heures les plus fraîches.

Des ajustements ont également été instaurés dans les programmes sportifs et culturels, avec l'annulation des événements destinés aux seniors et la modification des horaires d'ouverture de la bibliothèque et de L'Escale. Concernant la protection scolaire, des menus froids seront servis dans les cantines jusqu'au 27 juin, et des ventilateurs seront distribués dans toutes les écoles maternelles et élémentaires. Les parents ont aussi la possibilité de récupérer leurs enfants plus tôt durant cette période de chaleur.

En parallèle, un suivi renforcé est mis en place pour les 93 personnes inscrites sur le registre d'alerte canicule, avec des contacts quotidiens par téléphone et des visites à domicile si nécessaire. Des espaces de fraîcheur seront accessibles au public, notamment avec l'installation de brumisateurs au square Salvador Allende. Cette initiative vise à garantir le bien-être de tous face à cette vague de chaleur exceptionnelle.