Google a annoncé lundi un partenariat autour de l'intelligence artificielle (IA) avec le studio indépendant de cinéma A24, dans lequel le groupe technologique a pris une participation, nouveau signe d'un rapprochement entre ces deux industries.

Les deux partenaires n'ont pas dévoilé le montant de cet investissement.

Selon A24, il s'agit d'un "partenariat de recherche", qui vise "à définir ce à quoi ressemble l'IA quand ce sont les artistes qui la construisent", a indiqué à l'AFP la société de production new-yorkaise.

Google DeepMind, filiale du groupe de Mountain View (Californie) dédiée à l'IA, va "explorer" avec A24 "comment la technologie peut contribuer à ce que plus de projets soient développés, produits, distribués et trouvent leur public, afin que les créateurs puissent se concentrer sur le plus important".

A l'issue de cette prise de participation de Google, A24 "conserve le contrôle créatif" sur ses productions.

Lancé en 2012 A24 est devenu, en un peu plus d'une décennie, un acteur majeur de la production cinématographique américaine et mondiale.

Ses films ont déjà glané plus de 20 Oscars, dont trois statuettes de meilleur film pour "Moonlight" (2017), "Everything Everywhere All at Once" (2023) et "Anora" (2025).

A24 précise que Google DeepMind n'aura pas accès aux données du studio ni à son catalogue de films pour sa propre IA.

Après une phase d'observation, l'industrie du cinéma se rapproche progressivement des acteurs de l'IA les plus avancés en matière de vidéo.

Début juin, un autre studio indépendant, Lionsgate, a pris une participation au capital de Runway, l'un des fleurons de la création vidéo IA.

"Nous pensons que la meilleure manière de développer des outils au service des artistes est de travailler directement avec eux", a déclaré le patron de Google DeepMind, Demis Hassabis, cité dans un communiqué.