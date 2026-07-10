02Game fait partie des trois entreprises innovantes distinguées par le pôle de compétitivité i-Trans, lors de l'Innovation Club. Ces trois lauréates représenteront la France au Concours Européen d’Innovation ERCI (European Railway Clusters Initiative) qui se déroulera à l’occasion du salon InnoTrans à Berlin (du 22 au 25 septembre 2026). Si l'entreprise Mersen a été distinguée meilleure grande entreprise et Colas Rétail a reçu le coup de cœur du jury, O2Game - société de service d'ingénierie en informatique industrielle créée en 1988 - a été distinguée meilleure PME.

Ces trophées sont une tremplin pour la filière ferroviaire car ils ont pour objectif «de valoriser et honorer les compétences et savoir-faire des entreprises innovantes offrant des solutions au service de l’accroissement de la compétitivité de la filière ferroviaire», explique i-Trans. Ils constituent également la première étape pour participer à un concours de niveau européen, organisé par le réseau des pôles ferroviaires européens ERCI.

02Game invente le CS4

La distinction de l'entreprise 02Game concerne son innovation baptisé «CS4 – Catenary Section Controller». Le CS4 est un système de mesure de l’usure des caténaires que les exploitants de réseaux ferroviaires et de tramways peuvent installer sur leur matériel roulant existant. Sans aucune coupure électrique du réseau, le CS4 analyse les caténaires à une vitesse de 20 km/h et fournit instantanément des données précises sur l’usure, des alertes de défauts et des rapports de maintenance prédictive, le tout via une interface cartographique intuitive.

Léger (< 20 kg) et compatible avec les véhicules de mesure, les camions et les tramways, le CS4 remplace les inspections manuelles coûteuses et les équipements spécialisés. Les exploitants bénéficient d’une visibilité totale sur l’état de leur réseau, anticipent les pannes avant qu’elles ne surviennent et réduisent considérablement les coûts de maintenance, tout en garantissant la sécurité des passagers.



