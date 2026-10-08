À Épinal, la Ville renforce sa coopération avec les Finances publiques

Cette convention est le résultat de plusieurs mois de travail entre la Direction des Finances de la Ville et le Service de gestion comptable d’Épinal. Elle prévoit plusieurs actions pour rapprocher les équipes et faciliter leurs échanges au quotidien. Parmi les sujets concernés figurent notamment les délais de paiement, les marchés publics, le rapprochement des services, le suivi des recettes et l’amélioration de la qualité comptable. Les bases fiscales et la cybersécurité font également partie des priorités identifiées.

L’idée est aussi de développer des actions communes et de partager davantage les pratiques entre les deux administrations.

Vers des contrôles plus simples pour certaines dépenses

La Ville d’Épinal et la DDFIP travaillent par ailleurs sur une convention de contrôle allégé. Le principe est de simplifier certaines vérifications pour les dépenses concernées et de permettre leur règlement plus rapidement. Cette démarche s’inscrit dans le travail engagé par la Ville depuis plusieurs années pour améliorer la qualité de sa gestion comptable.

Une coopération appelée à se poursuivre

La convention a été signée par Benoît Jourdain, maire d’Épinal, Nathalie Borel, directrice départementale des Finances publiques des Vosges, et Jérôme Oberlé, responsable du Service de gestion comptable d’Épinal. L’événement s’est déroulé également en présence des représentants des services ayant contribué à l’élaboration du partenariat. L’objectif est de rendre certaines procédures plus fluides et de renforcer le suivi de la gestion financière de la collectivité.