Spécialisée dans l’électricité et le chauffage, SAES57 franchit une nouvelle étape de son parcours en préparant son installation dans des locaux plus spacieux. L’entreprise, implantée depuis 30 ans sur le territoire, souhaite ainsi disposer d’un espace mieux adapté à ses activités et à l’accueil de ses clients.

Le futur site comprendra notamment un showroom permettant de présenter les produits et de recevoir la clientèle dans un espace dédié. Une évolution qui doit accompagner le développement de la société, labellisée «Employeur Moselle».

Un projet soutenu par les acteurs locaux

Pour accompagner cette opération, SAES57 bénéficie du dispositif AMIE57, consacré au soutien à l’immobilier d’entreprise. Le Département de la Moselle et la Communauté de communes de Freyming-Merlebach participent à cet accompagnement, marqué par la remise officielle d’une plaque à l’entreprise.

Plusieurs représentants du territoire étaient présents à cette occasion, dont Laurent Muller, président de la Communauté de communes de Freyming-Merlebach et conseiller départemental du canton, Mélanie Thiel-Mieszkalski, conseillère départementale, ainsi qu’Anne Zaskurski, représentante de Moselle Attractivité.

À travers ce projet, SAES57 poursuit son implantation locale tout en adaptant ses espaces de travail à ses besoins. Pour les collectivités partenaires, cet accompagnement s’inscrit dans une démarche de soutien aux entreprises qui investissent et se développent en Moselle.