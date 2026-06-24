À Laon, LAHO Formation accompagne les jeunes vers l’alternance

Dès 9 h 30, les participants seront invités à découvrir l’établissement à travers une visite des locaux, des plateaux techniques et des espaces pédagogiques. Cette matinée sera également l’occasion de s’informer sur les différentes formations proposées et d’échanger avec les équipes pédagogiques et les conseillers formation. Les visiteurs pourront ainsi obtenir des renseignements sur les cursus accessibles, les modalités d’inscription et les perspectives offertes par l’alternance.

L’après-midi, à partir de 13 h 30, sera consacrée à des ateliers pratiques destinés à accompagner les futurs alternants dans leur recherche d’entreprise. Au programme : création et optimisation du CV, conseils pour prospecter les employeurs, valorisation de la candidature et simulations d’entretien d’embauche. L’objectif est de fournir aux participants des outils concrets pour faciliter leur accès à un contrat d’alternance.

À Laon, LAHO Formation propose des parcours du CAP au Bac+5 dans plusieurs domaines d’activité, notamment le commerce et la vente, l’hôtellerie-restauration, la gestion et les ressources humaines, la comptabilité, la communication, la fleuristerie et la santé. Ces formations sont conçues pour répondre aux besoins en compétences et en recrutement des entreprises du territoire. Destinée aux jeunes en recherche d’une formation pour la rentrée 2026, cette journée vise à les accompagner à chaque étape de leur projet professionnel, depuis la découverte des métiers jusqu’à la recherche d’une entreprise d’accueil.



