À Metz, le pôle formation UIMM Lorraine ouvre une antenne chez Bliiida

L’objectif de cette implantation est de rapprocher l’organisme des entreprises industrielles locales et de mieux répondre à leurs besoins en compétences. Entrepreneurs, consultants, experts et start-up se côtoient au sein de Bliiida. En s’installant dans cet environnement, le pôle formation UIMM Lorraine souhaite multiplier les échanges avec les entreprises et mieux comprendre les compétences dont elles ont besoin.

«Notre présence à Bliiida traduit notre volonté d'être toujours plus proches des entreprises et des acteurs économiques du territoire. Nous rejoignons un lieu reconnu pour son dynamisme, son ouverture et sa capacité à créer des passerelles entre les compétences. Cette proximité renforcera notre capacité à anticiper les besoins des entreprises et à construire les formations qui accompagneront les talents de demain», déclare Fanny Feller, directrice générale du pôle formation UIMM Lorraine.

Cette proximité doit lui permettre d’adapter plus rapidement ses réponses, qu’il s’agisse de formation, de recrutement ou de développement des compétences des salariés. La présence d’autres professionnels sur le site peut également faciliter les collaborations et la mise en relation avec des partenaires locaux. Pour les entreprises du bassin messin, cette antenne constitue ainsi un point de contact supplémentaire pour échanger sur leurs besoins et trouver des solutions adaptées à leur activité.

La formation au service de l’emploi industriel

Cette implantation répond avant tout à une volonté de renforcer la proximité avec les entreprises du bassin messin. Chaque année, l’organisme forme environ 2 000 apprenants, du CAP au diplôme d’ingénieur. Il accompagne aussi 500 demandeurs d’emploi et assure la formation de 3 000 salariés. Au total, il travaille avec un réseau de 3 000 entreprises partenaires. Avec cette nouvelle antenne à Metz, le pôle formation entend renforcer ses liens avec les industriels locaux et rester au plus près des évolutions de leurs métiers.