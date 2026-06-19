À Metz, Muse s'anime pour la Fête de la Musique

Ce vendredi, le groupe Switch, inspiré des sonorités des années 90, se produit à la Rotonde dans une ambiance conviviale et familiale. Les visiteurs peuvent également profiter d’une offre spéciale à l’occasion de la Fête des Pères, avec des points de fidélité multipliés par quatre sur leurs achats réalisés ce vendredi. Les festivités se poursuivront demain, samedi 20 juin, avec un programme participatif comprenant des quiz musicaux, des performances live et des animations pour tous les âges. Les enfants pourront notamment personnaliser leur propre tambourin lors d’un atelier gratuit.

« La musique a ce pouvoir unique de rassembler les générations et de créer des émotions. C’est pourquoi nous souhaitons faire vivre à Muse une parenthèse musicale portée par des divertissements et des moments de partage. Concerts, animations familiales et expériences ludiques vont rythmer une véritable invitation à célébrer l’été », déclare Caroline Platteau, Responsable Marketing de Muse.

Situé à proximité de la gare TGV et du Centre Pompidou-Metz, Muse se distingue par son architecture contemporaine et son concept innovant de « creative shopping ». Avec plus de 115 enseignes et de nombreux services, le centre commercial, récompensé pour sa conception, confirme son statut de destination incontournable à Metz, où culture, loisirs et commerce se rencontrent dans un cadre créatif et dynamique.