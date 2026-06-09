Un déficit cumulé de 4,2 millions d’euros de la section d’exploitation ! Constat établi par la chambre régionale des comptes Grand Est de l’Aéroport Metz-Nancy Lorraine suite à une saisie effectuée par le préfet de la région Grand Est sur la situation financière de l’infrastructure gérée par la Région Grand Est via l’Établissement public de Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL).

L’instance propose un plan de redressement pluriannuel sur cinq ans (2026-2030).

«L’aéroport ayant d’ores et déjà engagé ces dernières années d’importants efforts de réduction de ses dépenses d’exploitation, les mesures proposées par la chambre portent uniquement sur les recettes d’exploitation. En tant que service public industriel et commercial, l’EPMNL a l’obligation d’équilibrer ses dépenses par ses propres recettes», mentionne la chambre régionale des comptes.

La Région Grand Est réagit

Elle entend voir actionner deux leviers : le développement de l’activité économique et commercial et la révision de la politique tarifaire.

Face à cet avis, la Région Grand Est rappelle, dans un communiqué : «qu’il intervient dans un contexte particulièrement difficile pour l’ensemble du secteur aéroportuaire régional (...) Pleinement consciente des difficultés rencontrées par l’établissement, la Région a d’ailleurs décidé de lancer en mai dernier une étude stratégique de développement pour identifier de nouvelles activités et de nouveaux relais de croissance pour l’aéroport et ainsi permettre une diversification de ces recettes».

L’exécutif régional ajoute : «l’élément essentiel expliquant la situation financière actuelle est le fait que la quasi-totalité du déficit aujourd’hui supporté trouve son origine dans le retard de remboursement par l’Etat, via la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), des dépenses engagées au titre des missions régaliennes de sécurité et de sûreté exercées sur l’aéroport».