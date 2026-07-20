Face à l'évolution des modes de consommation privilégiant l’usage à la propriété, la municipalité déploie une solution concrète d'économie de la fonctionnalité. Grâce à ce nouveau système, les visiteurs du site naturel peuvent désormais emprunter gratuitement du matériel de loisirs et d'animation directement depuis leur smartphone. Des ballons, des jeux de Mölkky ainsi que des jumelles pour l'observation de la biodiversité locale sont mis à la disposition du public.

Un projet soutenu par l’Europe

Ce projet s'intègre dans le programme européen transfrontalier «Interreg Digital Kiosks», dont la ville de Saint-Quentin assure le rôle de chef de file. Ce statut permet de structurer une offre numérique territoriale innovante tout en optimisant les budgets locaux grâce au soutien financier européen. Pour l'exécutif local, représenté par Thomas Dudebout, maire-adjoint chargé des grands projets, et Jean-Marc Weber, vice-président chargé de la transition écologique, cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie de transition énergétique et de développement durable de l'agglomération.

Attractivité territoriale et transition écologique

L'implantation au cœur du Parc d'Isle répond également à des objectifs d'attractivité touristique et de sensibilisation environnementale. Le dispositif a reçu le soutien opérationnel du conseil municipal et du conseil communautaire de l'Agglomération du Saint-Quentinois, sous l'impulsion de Frédérique Macarez, maire et présidente de l'intercommunalité et de Xavier Bertrand, vice-président en charge du développement du parc.

Pour garantir l'inclusion de tous les publics, les équipes de la Maison du Parc, située avenue Léo Lagrange, sont mobilisées afin d'accompagner les utilisateurs dans la prise en main de ce service connecté. En favorisant un accès partagé et gratuit à des équipements de plein air, Saint-Quentin pose les jalons d'un service public modernisé, conciliant innovation technologique, accessibilité sociale et impératifs économiques.



