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Le nouveau réseau de bus de la MEL entre en service le 31 août

Le 16 juin dernier a été présenté le nouveau réseau de bus ilévia qui sera mis en service le 31 août sur tout le territoire de la Métropole européenne de Lille. 

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© Léna Heleta

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 août 2026

Le nouveau réseau de bus de la MEL entre en vigueur le 31 août. Des changements importants, puisque le nombre de lignes passe de 140 à 153. Bien qu'il y ait plus de lignes, l'objectif de ce changement est de simplifier la lecture du réseau et la vie des usagers. Ainsi, la hiérarchie des lignes est plus explicite, entre Lianes, Express, Corolles, Proximo, Citadines, Flexity, une nouvelle numérotation et la suppression progressive des terminus partiels.

Cela permet aussi de desservir 5 nouvelles zones avec les lignes Express, nommées E1 à E5, la création des navettes de quartier Proximo (P1 à P6) et l’extension des Citadines. La nouvelle offre intègre également le renforcement du transport sur réservation renommé Flexity et 51 lignes scolaires dédiées.

A également été mise en place la nouvelle application mobile ilévia, qui regroupe la recherche d'itinéraires, l'achat de titres, ainsi que la réservation en ligne et la géolocalisation en temps réel des véhicules Flexity. Le site web et la carte interactive ont également été remaniés. 

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