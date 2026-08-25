Ce chantier comprend la rénovation des vestiaires, du hall, des plages de bassins, la création d’un espace bien-être (spa, hammam, musculation) et une nouvelle terrasse panoramique. Les travaux prévoient une refonte visuelle majeure avec une nouvelle façade, un parvis réaménagé et l'installation de larges baies vitrées pour connecter le bâtiment à l'Oise. La zone ludique sera réorganisée et l'accessibilité PMR optimisée, transformant ce site emblématique en un espace plus attractif et moderne pour les usagers du territoire.

Performance énergétique et perspectives d’extension

Outre le côté esthétique, le projet met l'accent sur la transition écologique grâce au renforcement de l'isolation thermique et acoustique pour réduire les coûts de fonctionnement. Anticipant les besoins futurs, l'Agglomération dimensionne déjà les réseaux techniques pour permettre la création ultérieure d'un bassin extérieur de 50 mètres, confirmant l'ampleur de cet investissement local.

Ce plan de transformation pérennise une infrastructure publique, dont la maîtrise du calendrier et du budget sera suivie de près par les acteurs économiques régionaux.











