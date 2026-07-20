La commune de Rupt-devant-Saint-Mihiel a inauguré un ensemble résidentiel communal rénové. L’événement s’est déroulé en présence de Laëtitia Hurlain, conseillère régionale. Lancée en 2021, cette opération de rénovation énergétique a concerné un bâtiment de 160 m². Le projet avait pour objectif d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment, tout en offrant de meilleures conditions de confort aux occupants et en réduisant les consommations d'énergie.

Un projet soutenu par la Région Grand Est

La Région Grand Est a accompagné cette opération à hauteur de 51 591 euros. Ce projet contribue à la transition énergétique du patrimoine communal et au confort des occupants. À travers ce type d'accompagnement, la Région entend encourager les communes à améliorer la performance de leur patrimoine bâti, à maîtriser leurs dépenses énergétiques et à réduire leur impact environnemental.

Une rénovation tournée vers la transition énergétique

Les travaux réalisés ont permis une réduction de 88% des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment rénové. Cette amélioration résulte des travaux de rénovation énergétique entrepris depuis 2021. L'opération illustre les actions engagées par les collectivités pour moderniser leur patrimoine tout en répondant aux enjeux de la transition écologique.