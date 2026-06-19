Agroforesterie : Naudet renforce son positionnement en Saône-et-Loire

Le groupe Naudet, installé depuis plusieurs générations en Côte-d’Or, multiplie les initiatives en Saône-et-Loire. À Mâcon, un site développé avec la PME Obione illustre cette stratégie. Des haies bocagères et des arbres y ont été plantés afin de servir de vitrine aux pratiques agroforestières. L’objectif est de montrer leur intérêt pour le bien-être animal et d’impliquer les équipes à travers des chantiers participatifs.



Cette démarche s’inscrit dans une évolution progressive de l’entreprise. Historiquement centrée sur la production de jeunes plants, elle a élargi ses activités aux haies puis à l’agroforesterie. Depuis un site pilote lancé en 2019, cette activité est devenue un axe structurant. Elle représente désormais environ 7 millions d’euros, soit près d’un cinquième du chiffre d’affaires. Chaque année, près de 500 kilomètres de haies et d’arbres sont implantés dans les exploitations françaises.

Un réseau local en expansion

Le développement repose aussi sur un ancrage territorial renforcé. Plusieurs opérations ont été conduites en partenariat avec la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire dans différentes communes, ainsi qu’avec la fédération départementale des chasseurs sur plusieurs autres sites. Ces collaborations permettent d’étendre les plantations et de diffuser les pratiques agroécologiques.



Dans le même temps, Naudet renforce son offre de plants issus de ressources locales. Le groupe s’appuie sur le label «Végétal Local», encadré par l’Office français de la biodiversité, qui garantit une origine régionale et sauvage des végétaux utilisés. Pour assurer cette traçabilité, l’entreprise mobilise plusieurs pépinières réparties en Bourgogne, mais aussi dans le sud-est et le sud-ouest de la France. Une organisation qui accompagne la montée en puissance d’un modèle fondé sur la proximité et la biodiversité.