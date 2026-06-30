Aisne : de nouvelles décisions pour les communes et les habitants

Réunie à huis clos le 29 juin, la commission permanente du Département de l'Aisne a adopté plusieurs délibérations portant sur des projets d'intérêt local. Si le détail des mesures sera présenté ultérieurement par la collectivité à travers sa série «C'est voté», cette séance a permis d'engager ou de poursuivre des actions concernant les solidarités, l'accès aux soins, les équipements communaux, la culture, le sport et le soutien au tissu associatif. Ces décisions participent à la mise en œuvre des politiques publiques départementales sur l'ensemble du territoire axonais.

Les commissions permanentes jouent un rôle clé dans l'investissement local

À l'échelle nationale, les commissions permanentes des conseils départementaux constituent un rouage essentiel du fonctionnement des collectivités territoriales. Elles permettent de valider les subventions, d'engager les investissements et de soutenir les projets portés par les communes, les associations ou les acteurs locaux entre deux séances de l'assemblée départementale. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, ces décisions contribuent à maintenir l'investissement public, à accompagner les territoires et à soutenir l'activité économique locale à travers le financement de nombreux projets structurants.